POL-DU: Bissingheim: Gartenparty endet im Polizeigewahrsam

In der Nacht zum Sonntag (18. August, 03:00 Uhr) benahm sich ein 33-Jähriger Mann auf einer Party in der Kurt-Heintze-Straße daneben. Nachdem er daher von dem Grundstückseigentümer aufgefordert wurde die Party zu verlassen, folgte er zunächst dem ergänzenden Platzverweis durch die eingesetzten Polizeibeamten. Seine Einsicht währte jedoch nicht lange und er erschien einige Zeit später erneut an der Partyörtlichkeit. Die Beamten eröffnetem dem augenscheinlich stark alkoholisiertem 33-Jährigen die Konsequenzen seines Handelns, nämlich seine vorübergehende Ingewahrsamnahme. Daraufhin wurde der Beschuldigte aggressiv, schlug um sich und musste mit körperlicher Gewalt überwältigt werden. Auch gefesselt leistete er weiter Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme. Einem 34-jährigen Partygast versetzte er einen Fußtritt und beschädigte dessen Brille. Die Party endete für den 33-Jährigen Beschuldigten mit einer Strafanzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte im Polizeigewahrsam, wo er eine Blutprobe abgeben musste. (le)

