Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen-Einbruch in Firmengebäude

Lingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in ein Gebäude an der Herzforder Straße eingedrungen. Im Gebäude wurde anschließend das gesamte Obergeschoss durchsucht. Zum möglichen Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 entgegen. /hbr

