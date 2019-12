Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann mit drei Haftbefehlen im Fernreisezug festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Ein Mann, der mit drei Haftbefehlen gesucht wurde, konnte durch Beamte des Zolls im Fernreisezug, zwischen Basel und Freiburg im Breisgau, ermittelt werden. Der in der Schweiz wohnhafte 33-jährige Deutsche, wurde am Freitagmorgen im ICE durch eine Streife des Zolls kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen den deutschen Staatsangehörigen, zwei Haftbefehle zur Strafvollstreckung und ein Untersuchungshaftbefehl, vorlagen. Wegen Erschleichen von Leistungen war der Mann zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen und wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses zu 38 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Zudem bestand wegen einer Zuwiderhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz ein Untersuchungshaftbefehl. Außerdem wurde der Mann von einer Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Der Gesuchte wurde an die Bundespolizei übergeben. Danach wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

