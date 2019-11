Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Erneuter Einbruch in Autohaus

Herzlake (ots)

Nachdem es in der Nacht zu Dienstag bereits zu einem versuchten Einbruch in das Autohaus in der Haselünner Straße in Herzlake gekommen ist, sind bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch nochmals dort eingebrochen. Ob es sich hierbei um dieselben Täter handelt, kann derzeit nicht gesagt werden.

Auch bei dieser Tat entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäude und der Einrichtung. Desweiteren wurden unter anderem Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet.

Die Täter wurden gestört, konnten jedoch unerkannt fliehen.

Beobachtungen zu dieser Tat oder Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820./KP

