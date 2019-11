Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Diebstahl eine Elektro-Krankenfahrstuhles

Nordhorn (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wird am vergangenen Wochenende in dem Zeitraum vom 7.-11. November, eine Garage in der Ellastraße in Nordhorn gewaltsam geöffnet. Der dort befindliche Elektro-Krankfahrstuhl wurde abmontiert und entwendet. Es sind derzeit keine Hinweise zu den Tätern bekannt.

Die Polizei in Nordhorn nimmt Hinweise zu dieser Tat unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen./KP

