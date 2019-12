Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Geschädigte und Zeugen von Vorfall in der Linie S5 gesucht

Die Bundespolizei sucht Zeugen und eine Geschädigte, zu einem Vorfall, der sich am 20.12.2019 gegen 14:30 Uhr in der Linie S5 von Weil am Rhein nach Lörrach Hauptbahnhof, ereignet haben soll. Am Haltepunkt Lörrach Museum Burghof, stiegen vier Mädchen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, in den Zug ein. Während der Fahrt kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Mädchen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll eines der Mädchen bedroht und genötigt worden sein. Beim Zughalt am Lörracher Hauptbahnhof, verließen die Mädchen den Zug wieder. Die Bundespolizei bittet insbesondere die mutmaßliche Geschädigte, die mit den Tatverdächtigen in Streit geraten sein soll, sich zu melden. Weiterhin werden Zeugen, die Angaben zum Geschehensablauf machen können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzten.

