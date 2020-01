Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Untergetauchter Mann konnte durch die Bundespolizei festgenommen werden

Freiburg im Breisgau (ots)

Am Silvestermorgen konnte ein seit einem Jahr untergetauchter 22-jähriger somalischer Staatsangehöriger, durch die Bundespolizei festgenommen werden. Der alkoholisierte Mann, wurde im Hauptbahnhof Freiburg kontrolliert und konnte sich nicht ausweisen. Eine Überprüfung der Fingerabdrücke ergab, dass der Mann wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, von einem Gericht zu einer Geldstrafe von 480 Euro verurteilt wurde. Um der Strafe zu entgehen, tauchte er in Frankreich unter. Zudem war der Mann viermal zur Aufenthaltsermittlung, u.a. wegen Erschleichen von Leistungen, Diebstahl und Zuwiderhandlung gegen das Asylgesetz, gesucht. Außerdem bestand gegen den somalischen Staatsangehörigen, eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS). Durch die Schweiz, ist der Mann zur Einreiseverweigerung für das Schengen Gebiet ausgeschrieben. Da der 22-Jährige den Geldbetrag nicht aufbringen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der 60-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zuvor wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet eingeleitet. Nach Verbüßung der Haft, droht dem Mann die Abschiebung.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 / 8059 - 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell