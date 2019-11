Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall

Steinfurt (ots)

Auf der Altenberger Straße ist am Montagnachmittag (04.11.2019) ein Fahrradfahrer mit einem PKW kollidiert. Dabei erlitt der 69-jährige Zweiradfahrer aus Nordwalde schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung ins Münsteraner Klinikum. Gegen 16.50 Uhr fuhr der Radfahrer auf dem Radweg der Altenberger Straße stadtauswärts. Als er den Schilderungen zufolge die Straße überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem in gleicher Richtung fahrenden PKW, der von einem 24-jährigen Steinfurter gefahren wurde. Der Schaden am Fahrrad wird auf etwa 500 Euro und der am Auto auf cirka 700 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell