Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Erneuter Fahrzeugbrand, Zeugenhinweise erbeten

Lahr (ots)

Ein Fahrzeugbrand in der Dinglinger Hauptstraße, unweit des Kreisverkehrs zur B 3, hat am Freitagmorgen zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Eine Zeugin meldete kurz vor 6:30 Uhr einen brennenden BMW und setzte einen Notruf ab. Zusammen mit einem weiteren Zeugen gelang es der Anruferin, noch vor Eintreffen der Wehrleute, die Flammen mit einem eigenen Feuerlöscher zu bekämpfen. Der Sachschaden an dem BMW konnte so zwar eingedämmt werden, dürfte sich aber nach ersten Schätzungen trotzdem im Bereich von mehreren Tausend Euro bewegen. Etwa 10 Minuten vor der Brandentdeckung konnte von einem Zeugen ein verdächtiger Mann, welcher sich direkt am später brennenden Fahrzeug aufhielt, beobachtet und angesprochen werden. Der bislang Unbekannte soll circa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte kurze braune Haare und einen Stoppelbart. Er trug ein helles, möglicherweise oranges, T-Shirt und sprach akzentfreies Deutsch. Bei der Feststellung des Brandes war der Verdächtige allerdings verschwunden. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit starken Polizeikräften führte nicht zum gewünschten Erfolg. Nach zwischenzeitlich erfolgten Untersuchungen von Kriminaltechnikern an der Brandstelle gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Ein Zusammenhang mit den bisherigen Brandereignissen in der südlichen Ortenau kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise zu der beobachteten und verdächtigen Person werden unter der Rufnummer: 0781 21-2820 erbeten. Die Ermittlungen dauern an.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell