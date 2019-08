Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Diesel abgezapft, gibt es Zeugen?

Bühl, A5 (ots)

Unbekannte Diebe haben am Samstag auf dem Autobahnparkplatz Oberfeld in Fahrtrichtung Süden aus zwei Lastkraftwagen Diesel entwendet. Nach dem Aufbrechen der abgeschlossenen Tankdeckel wurden zwischen 1 Uhr und 13 Uhr jeweils circa 500 Liter Treibstoff abgezapft. Die Beamten des Autobahnpolizeireviers in Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise unter Telefon: 07223 80847-0.

/ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell