Polizei Steinfurt

POL-ST: Unfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (31.10.2019), ist im unteren Parkdeck des Marktkaufs an der Hansastraße ein grauer VW Variant beschädigt worden. Der Fahrer stellte sein Fahrzeug gegen 16.50 Uhr im Parkdeck ab. Als er gegen 18.15 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass das Auto an der linken Seite beschädigt war. Möglicherweise ist der Schaden durch einen Einkaufswagen entstanden. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 1.200 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

