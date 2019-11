Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Diebstahl

Lengerich (ots)

Von einem Grundstück an der Tecklenburger Straße, Ecke Brunnenstücke, sind zahlreiche Autoräder entwendet worden. Der Geschädigte konnte angeben, dass diese am Mittwoch (30.10.2019) noch auf dem Hof vor der Garage lagen. Am Montagnachmittag (04.11.2019) wurde der Diebstahl der zehn Reifen dann bemerkt. Der Wert wird mit einem vierstelligen Eurobetrag angegeben. Es handelt sich um zwei Neu- und acht Gebrauchtreifen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

