Polizei Steinfurt

POL-ST: Sachbeschädigung

Steinfurt-Bu. (ots)

Unbekannte haben an der Bahnhofstraße 36 ein Haus mit Graffiti besprüht. Das Gebäude war am Freitag (01.11.2019), gegen 15 Uhr, noch in seinem ursprünglichen Zustand. Am Samstagmorgen, gegen 09.00 Uhr, sind die Graffitis an dem Haus entdeckt worden. Die etwa 2 Meter hohen Graffitis tragen die Unterschrift "LT.". Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

