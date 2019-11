Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fußgänger von Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15.10 Uhr, wurde ein bislang namentlich unbekannter Mann von einer Straßenbahn erfasst, als er verbotswidrig den Schienenbereich in der Otto-Selz-Straße, in Höhe des Ausgangs Schlosspark, überschritt. Er erlitt hierbei schwere Kopfverletzungen und musste stationär in einem umliegenden Krankenhaus aufgenommen werden. An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Der Straßenbahnverkehr konnte erst um 16.50 Uhr wieder den normalen Betrieb aufnehmen. Zeugen die den Vorgang beobachtet haben werden gebeten sich bei der Verkehrsunfallaufnahme West unter der 0621-174 4045 zu melden.

