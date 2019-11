Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Opel Fahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und fährt in den Gegenverkehr - vier Personen leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 13.40 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Opel Fahrer aus Mannheim die Diffenéstraße von Sandhofen in Richtung Luzenberg. Kurz vor der Einmündung zur Otto-Hahn-Straße kam er, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr, wo er mit dem Nissan eines 29-jährigen aus Böhl-Iggelheim kollidierte. In beiden Fahrzeugen befanden sich jeweils zwei Personen, die allesamt leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeirevier Mannheim Neckarstadt geführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Daniel Damato

Telefon: 0621 / 174 - 0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell