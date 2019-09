Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß auf der Grönebergstraße

Hamm-Uentrop (ots)

Leicht verletzt wurden am Mittwoch, 4. September 2019, ein 50-jähriger Volvo-Fahrer und ein 50-jähriger BMW-Fahrer auf der Grönebergstraße. Gegen 6.30 Uhr war der Volvo-Fahrer in Richtung Soester Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung Königsheide wich er einem Reh aus und stieß dabei mit einem entgegenkommen BMW-Fahrer zusammen. Beide Fahrzeuge wurden ins Feld geschleudert und blieben auf dem Dach liegen. Sie mussten mit einem Kran geborgen werden. Für die Unfallaufnahme war die Grönebergstraße gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von rund 35000 Euro.(jb)

