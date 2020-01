Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Tawern (ots)

In der Zeit von ca. 26.12.2019 bis 01.01.2020 ist es in Tawern zu einer Sachbeschädigung an drei dort geparkten Pkw gekommen. Bislang unbekannte Täter haben offenbar mit einem spitzen Gegenstand (vermutlich Schlüssel oder Schraubendreher)bei einem blauem Ford Kuga und einem grauen BMW der 6er Reihe die gesamte Fahrerseite, bei einem schwarzen Skoda Octavia die Beifahrerseite verkratzt. Hierbei wurde jeweils eine durchgehende Schramme in leichter Wellenform verursacht. Alle beschädigten Fahrzeuge waren zur Tatzeit vor dem Anwesen Fellericher Straße 3a geparkt.

Die Polizeiinspektion Saarburg führt in dieser Sache ein Ermittlungsverfahren, die Untersuchungen dauern an.

Etwaige Zeugen, die Angaben zur Tat selbst oder zur Identität der oder des Täters machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 06581/9155-0 bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.

