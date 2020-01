Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannte beschädigen Funkstation in Rascheid

Rascheid (ots)

Am Dienstag, dem 31.12.2019, wurde der Polizei eine Sachbeschädigung am Wartungsgebäude einer Funkstation, unterhalb des Rascheider Sportplatzes, bekannt. Bislang unbekannte Täter besprühten die Außenfassade mit orangefarbener Farbe und rissen ein Erdungskabel aus der Verankerung der Wand. Durch die Farbe wurde zudem das Schließsystem der Eingangstür unbrauchbar gemacht. Hinweise zur Aufklärung der Sachbeschädigung bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503 91510 u. E-mail pihermeskeil@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503/9151-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell