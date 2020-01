Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere Einbrüche in Kronweiler

Birkenfeld (ots)

Birkenfeld. In der Nacht zum Mittwoch, den 01.10.2020 kam es in Kronweiler in der Hauptstraße gleich zu drei Einbrüchen in Wohnhäuser. Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen nach Einschlagen eines Kellerfensters in ein Wohnhaus ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Schadenshöhe bewegt sich mittleren dreistelligen Eurobereich. Bei einem weiteren Einbruch sind die Täter vermutlich durch Aufhebeln einer Tür des Wintergartens in das Objekt gelangt. Dort entwendeten sie aus einer Kommode mehrere Schmuckstücke deren Wert bisher noch nicht beziffert werden kann. In einem weiteren Anwesen wurde aus einem Anbau Angelzubehör entwendet. Zur Schadenshöhe können hier ebenfalls noch keine genauen Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet bei der Aufklärung der Taten die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeiten machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Birkenfeld Tel. 06782/9910 gemacht werden.

