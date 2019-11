Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vorwurf der Bestechlichkeit und Untreue - Polizei durchsucht Arbeitsplatz im Straßenverkehrsamt - #polsiwi

Siegen (ots)

Aufgrund eines internen Hinweises der Kreisverwaltung durchsuchten am Mittwoch, 13.11.2019, Beamte des Kriminalkommissariats 2 der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein und Mitarbeiter des Kreis Siegen-Wittgenstein den Arbeitsplatz eines Mitarbeiters des Straßenverkehrsamtes in der Sankt-Johann-Straße. Es bestand der Verdacht, dass der Mann unberechtigt und gegen geldwerte Gegenleistungen die besonders begehrten kurzen Kennzeichenschilder (z.B. SI-A1) reservierte. An seinem Arbeitsplatz wurden Datenträger sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Siegen übernommen.

