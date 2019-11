Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Oberweier - Täuschung durch falsche Stromableserin, Hinweise erbeten

Friesenheim, Oberweier (ots)

Einer vermeintlichen und falschen Stromableserin ist es am Freitagnachmittag gelungen, einen Rentner in der Oberweierer Hauptstraße zu täuschen und ihm einen Betrag für eine angebliche Stromnachzahlung abzuluchsen. Als Beleg händigte ihm die Frau gegen 14:30 Uhr einen handschriftlichen Zettel aus. Weitere Täuschungsversuche der Betrügerin am selben Mittag/Nachmittag 'In der Siedlung' in Lahr-Langenwinkel und in der Brunnenstraße in Kippenheim liefen ins Leere. Hinweise zu der als 18 bis 20 Jahre alten mit französischem Akzent beschriebenen Frau werden unter der Rufnummer: 07821 277-0 an die Ermittler des Polizeireviers Lahr erbeten. Die Verdächtige soll dunkles/braunes Haar gehabt haben und um die 175 Zentimeter groß gewesen sein. Sie soll eine schwarze Leggins sowie eine schwarze Trainingsjacke mit grün/roten Applikationen getragen haben.

Hinweise der Polizei:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durchs Fenster genau an. - Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. - Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus. - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. - Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck und lassen Sie sich weder beeindrucken noch verwirren.

/wo

Erstmeldung vom 08.11.2019, 13:02 Uhr

POL-OG: 12:39 Uhr - Lahr

Lahr Bewohner der Straße "In der Siedlung" machten vor wenigen Minuten eine verdächtige Beobachtung. Eine junge Dame mit französichem Akzent geht hier von Tür zu Tür und stellt offenbar Stromrechnungen aus. Wir sind auf der Anfahrt und überprüfen das genauer. *ya

