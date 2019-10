Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dreischkamp, Diebstahl aus Pkw, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 03.10.19, 01:15 - 06:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Fahrzeuginnern eine roten Audi A3 und entwendeten hieraus u. a. eine Tasche samt Inhalt und diverse Bekleidungsstücke. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum auf dem Parkplatz einer Diskothek auf dem Dreischkamp in Coesfeld. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Tel.-Nr. 02541-140 entgegen.

