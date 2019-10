Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen-Südkirchen, Wagenfeldstraße, Boot bei Brand beschädigt

Coesfeld (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 02.10.19 auf Donnerstag, 03.10.19, gegen 04:00 Uhr, geriet aus bislang ungeklärten Gründen ein Boot auf der Wagenfeldstraße in Südkirchen in Brand und wurde hierbei erheblich beschädigt.

Zuvor hatten Anwohner einen Knall wahrgenommen und beim Blick aus dem Fenster das in Brand geratene Boot bemerkt. Daraufhin verständigten sie umgehend die Feuerwehr, die den Brand löschte.

Das Boot stand zum Feststellzeitpunkt samt Trailer in einer Hofzufahrt eines freistehenden Einfamilienhauses.

Durch die Hitzeweinwirkung wurden ferner ein Sichtschutz und der Pkw eines Nachbarn in Mitleidenschaft gezogen. Es wurde niemand verletzt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

