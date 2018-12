Bad Hersfeld (ots) - BAD HERSFELD. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte in den heutigen Morgenstunden (06.12) in der Nähe des Postgebäudes in der Hainstraße konnte ein 39-jähriger Tatverdächtigter aus Bad Hersfeld von der Polizei festgenommen werden. Die Polizei wurde von einem Passanten um 05.10 Uhr über eine offene Tür auf der Gebäuderückseite des Postamts informiert. Es wurde sofort mit mehreren Funkstreifen eine Fahndung ausgelöst. Dabei konnte der Tatverdächtige festgenommen werden.

Weitere Details liegen noch nicht vor! Es wird nachberichtet!

