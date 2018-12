Bad Hersfeld (ots) - BAD HERSFELD - Bei einem Einbruch in der letzten Nacht (Nacht zum 05.12.) in das Gebäude der Deutschen Post in der Hainstraße wurden ca. 100 Päckchen und Pakete von den Tätern aufgerissen und die darin befindlichen Waren gestohlen. Außerdem wurde noch eine unbestimmte Anzahl von Päckchen und Paketen komplett gestohlen. Welche Waren bzw. welche Postsendungen um Detail gestohlen wurden ist derzeit noch nicht bekannt. Diese Daten werden noch von der Post zusammengestellt. Daher kann der Schaden noch nicht beziffert werden. Weiter stahlen die Einbrecher noch einen weißen Ford Transit der Post mit den amtlichen Kennzeichen BN-PL 1747.

In der Nacht wurden in der Hünfelder Straße, in der Nähe der Autobahnauffahrt der A4, die beiden Autokennzeichen HEF-CA 386 abmontiert und gestohlen. Es ist durchaus möglich, dass die Täter bei der Flucht mit dem Ford Transit diese Kennzeichen an dem Kleintransporter angebracht haben könnten (siehe folgende Meldung).

Beide Autokennzeichen HEF-CA 386 gestohlen BAD HERSFELD - Von einem grauen VW Passat wurden in der Nacht zum Mittwoch (05.12.) die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-CA386 in der Hünfelder Straße abmontiert und gestohlen. Der Pkw war am Straßenrand geparkt.

