POL-OH: Diebstahl und Einbruch

Fulda (ots) - Audi Embleme gestohlen

Fulda - In der Brüder-Grimm-Straße stahlen Unbekannte zwischen Mittwoch (28.11.) und Samstag (1.12.) zwei Audi-Embleme (vier ineinander verschlungene Ringe) sowie zwei Embleme "S-Line" von einem geparkten Fahrzeug. Beim Entfernen der Accessoires beschädigten die Diebe auch den Fahrzeuglack. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Einbruch in Gaststätte

Hilders - In einer Gaststätte in der Straße Obertor brachen Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag (2./3.12.), zwischen 21.20 Uhr und 07.00 Uhr, eine Geldkassette auf. Sie stahlen daraus die Tageseinnahmen und entkamen unbemerkt mit ihrer Beute. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell