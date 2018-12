POL-OH: Einbruch in Wohnhaus - Diebstahl von Lkw-Beleuchtungsabdeckung

Vogelsberg (ots) - Einbruch in Wohnhaus

ALSFELD. Am Samstag (01.12.), in der Zeit von 10:30 Uhr bis 20 Uhr, drangen Unbekannte über ein Fenster gewaltsam in ein Wohnhaus in der Wallgasse ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Dabei entwendeten die Täter Schmuck, Uhren und Münzen im Gesamtwert von rund 6.000 Euro. Es entstand Sachschaden von circa 500 Euro.

Diebstahl von Lkw-Beleuchtungsabdeckung

MÜCKE / BAB 5. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Montag (03.12.) die Abdeckung der rückwärtigen Leuchteinheiten eines Sattelaufliegers im Gesamtwert von rund 100 Euro. Zudem schlitzen die unbekannten Täter die Plane auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde von der Ladefläche jedoch nichts entwendet Das Fahrzeug war am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz "Finkenwald" an der BAB 5 in westliche Fahrtrichtung abgestellt worden.

