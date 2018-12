POL-OH: Korrekturmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall

Fulda (ots) - Korrekturmeldung:

Tödlicher Verkehrsunfall

Bedauerlicherweise ist bei der Herkunft des tödlich Verletzten 53-Jährigen ein Irrtum unterlaufen. Die Herkunft der Person lautet nicht Eichenzell sondern Petersberg.

Abschlussmeldung:

Tödlicher Verkehrsunfall

EICHENZELL - Bei einem Verkehrsunfall am Montag(2.12.), gegen 12.45 Uhr, auf der Kreisstraße 60 zwischen Eichenzell und Melters, wurde ein 53-jähriger Autofahrer aus Eichenzell so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizeistation Fulda, war der Mann mit seinem Opel Corsa (Baujahr 1998) in Fahrtrichtung Melters unterwegs. Aus bislang noch nicht geklärten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit hoher Fahrgeschwindigkeit gegen einen Brückenpfeiler des Zubringers zur BAB 66. Der tödlich verletzte Fahrer wurde von Kräften der Feuerwehr aus seinem total zerstörten Fahrzeug geborgen. Zur Ermittlung der Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft Fulda die Erstellung eines Gutachtens angeordnet.

Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

