POL-OH: Einbrecher unterwegs

Fulda (ots) - Bad Salzschlirf - Zwei Gästezimmer eines Hotels in der Ahornstraße durchsuchten Unbekannte im Zeitraum von Freitag (30.11.) bis Sonntag (2.12.). Aus den Reisetaschen der Bewohner stahlen sie das Bargeld in Höhe von insgesamt mehreren hundert Euro. Die beiden Zimmer waren nach Angaben der Geschädigten im Tatzeitraum verschlossen.

Eichenzell - Ein Einfamilienhaus in der Buseckstraße war das Ziel von Einbrechern am Sonntag (2.12.), zwischen 12.00 Uhr und 18.20 Uhr. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen eine blaue Geldkassette mit diversen Dokumenten. Anschließend verschwanden sie unbemerkt mit ihrer Beute.

In der Nacht von Freitag und Samstag (30.11.-1.12.) stiegen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße In den Schlagwiesen in Kerzell ein. Nachdem sie die Terrassentür aufgebrochen hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stahlen das vorgefundene Bargeld. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Großenlüder - Im Erbigsweg brachen Unbekannte am Samstag (1.12.), zwischen 15.00 Uhr und 20.30 Uhr, in ein Zweifamilienwohnhaus ein. Über die verschlossene Haustür gelangten sie in den Hausflur und von dort in die beiden Wohnungen. Auf ihrer Suche nach Beute fanden sie eine Perlenhalskette sowie einige hundert Euro Bargeld und verschwanden unbemerkt mit ihrer Beute.

Fulda - Einen Tresor mit Bargeld und persönlichen Dokumenten stahlen Diebe in der Nacht von Samstag auf Sonntag (1./2.12.) aus einem Wohnhaus in der Straße Am Jagdstein. Um an die Beute zu gelangen, schoben die Täter den Rollladen der Terrassentür nach oben und brachen anschließend die Tür auf. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

