POL-OH: Deko-Puppe gestohlen

Deko-Puppe gestohlen Freiensteinau/Radmühl - Eine Dekorationspuppe stahlen unbekannte Täter zwischen Samstag, dem 24.11. und Montag, dem 26.11. aus einem Garten in der Straße "Zum Baumgarten" im Freiensteinauer Ortsteil Radmühl. Die mit Männerkleidung ausstaffierte Schaufensterpuppe wurde am 26.11. in einigen hundert Meter Entfernung vom Tatort auf einer Wiese beschädigt wieder aufgefunden. Der Schaden beträgt rund 200 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

