Aus einer unverschlossenen Werkstatt hat ein bislang unbekannter Dieb am Mittwoch gegen 13.15 Uhr zwei Motorsägen der Marke Stihl gestohlen. Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Mann anschließend mit einem weißen Sprinter in Richtung B58 davon fuhr. Personenbeschreibung: ca. 30 Jahr alt, schwarze Haare, Dreitagebart, normaler Körperbau. Weitere Angaben zu der Person oder dem Fahrzeug konnte er nicht machen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02594/7930.

