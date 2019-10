POL-COE: Lüdinghausen, Olfen, Ascheberg, Nordkirchen, Senden/ Klaus Hensmann übernimmt die Leitung der Polizeiwache Lüdinghausen

Polizei Coesfeld

Mit Klaus Hensmann steht die Nachfolge in der Leitung der Polizeiwache Lüdinghausen fest. Zum 01. Oktober 2019 ist der langjährige Wachleiter Reinhard Frieling in den Ruhestand gegangen. Mit Klaus Hensmann tritt ein erfahrener Polizist die Nachfolge an, der lange Jahre in verschiedenen Funktionen in der Kreispolizeibehörde Coesfeld eingesetzt war. Der 55-Jährige verheiratete Vater zweier erwachsener Söhne lebt in Appelhülsen und freut sich auf die neue Aufgabe. Das Zuständigkeitsgebiet der Polizeiwache Lüdinghausen erstreckt sich über die Stadtgebiete Lüdinghausen und Olfen sowie die Gemeinden Ascheberg, Nordkirchen und Senden.

