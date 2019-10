Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Billerbecker Straße

Werkzeug gestohlen

Coesfeld (ots)

Eine Maschine zur Verdichtung stahlen bislang unbekannte Diebe von der Ladefläche eines Baustellenfahrzeuges. Das Fahrzeug war in der Nacht zum Mittwoch an der Billerbecker Straße abgestellt. Die Maschine befand sich in einem abgeschlossenen Kasten. Hier wurde ein vorhandenes Vorhängeschloss aufgebrochen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell