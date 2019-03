POL-GT: Unbekannter raubt Smartphone

Polizei Gütersloh

Harsewinkel (FK) - Am Donnerstagmittag (28.02., 12.00 Uhr bis 12.15 Uhr) ging ein 20-jähriger Mann im Stadtpark spazieren. Als er an dem dortigen Bach entlang ging, näherte sich unbemerkt ein Fahrradfahrer von hinten. Der Unbekannte griff im Vorbeifahren das Smartphone des 20-Jährigen, welches dieser in den Händen hielt. Da das Smartphone mittels Kabel mit einem Kopfhörer verbunden war, worüber der 20-Jährige Musik hörte, wurde der Kopfhörer ihm vom Kopf gerissen.

Anschließend fuhr der Täter in Richtung Hesselteicher Straße davon. Er konnte wie folgt beschrieben werden: Er war zwischen 25 und 30 Jahre alt, trug eine dunkle Hose und eine khakifarbene Jacke. Den Zeugenangaben nach war der Täter pakistanischer oder indischer Herkunft. Er fuhr auf einem dunklen Hollandrad.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Geraubt wurden ein Samsung Smartphone und Kopfhörer der Marke Sony. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

