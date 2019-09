POL-AUR: Norden - Brände in Innenstadt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Im Stadtgebiet Norden sind in der Nacht zu Dienstag vorsätzlich zwei Autos in Brand gesetzt worden. Zwischen 3 Uhr und 4 Uhr kam es an der Straße Große Hinterlohne in Höhe Silomon-Parkplatz zum Brand eines VW Golf Plus. Der Wagen wurde durch das Feuer schwer beschädigt. Ein BMW 3er geriet in dem Zeitraum an der Bahnhofstraße, zwischen Wurzeldeicher Straße und der Straße Am Jugendheim, in Brand. Der Wagen war zum Tatzeitpunkt am Fahrbahnrand auf einem Parkstreifen abgestellt. Auf einem Parkplatz an der Straße Am Hafen wurde in der Nacht zudem ein Mercedes B200 angegangen. Zu einem Brand des Fahrzeugs kam es nicht. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen oder Personen wahrgenommen haben, und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei Aurich, Telefon 04941 606215, in Verbindung zu setzen.

