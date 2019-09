Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Baucontainer; Aurich - Motorradfahrerin gestürzt; Wiesmoor - BMW von Straße abgekommen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Baucontainer

Unbekannte sind zwischen Freitag und Montag in einen Baucontainer am Dreekamp in Aurich eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Container und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Werkzeuge und einen Werkzeugkasten. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 17:30 Uhr, und Montag, 6:45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Motorradfahrerin gestürzt

Eine 16-jährige Motorradfahrerin aus Holtgast ist am Sonntag in Aurich alleinbeteiligt gestürzt. Sie fuhr gegen 10:15 Uhr auf der Großen Mühlenwallstraße und beabsichtigte nach rechts auf die Esenser Straße abzubiegen. In der Kurve kam die 16-Jährige ins Rutschen und stürzte. Sie wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Wiesmoor - BMW von Straße abgekommen

Ein BMW-Fahrer aus Uplengen ist am Sonntag von der Oldenburger Straße in Wiesmoor abgekommen. Der 23-Jährige fuhr gegen 19:15 Uhr mit seinem BMW 5er in Richtung Wiesmoor und geriet bei einem Überholmanöver von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich mehrmals. Der 23-Jährige und sein 21 Jahre alter Beifahrer aus Uplengen wurden nach bisherigem Erkenntnisstand nicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

