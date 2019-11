Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vorfahrt missachtet - 13-Jährige verletzt - Sachschaden 13.000,- Euro - #polsiwi

Erndtebrück (ots)

Am Donnerstagmorgen (21.11.2019), gegen 06:50 Uhr, befuhr ein 50-Jähriger mit seinem KIA den Brüder-Busch-Weg, in Richtung der Straße "Zum Dastloch", um diese geradlinig in Richtung Goethestraße zu überqueren. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah er die Vorfahrt des von rechts kommenden VW Golf, am Steuer eine 49-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei ein 13-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde, welches sich als Beifahrerin im VW Golf befand. Geschätzter Gesamtsachschaden 13.000,- Euro.

