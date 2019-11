Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis)Keltern-Dietlingen - Wohnungseinbruch

Keltern-Dietlingen (ots)

Durch aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Bahnhofstraße gelangten Unbekannte am Dienstag zwischen 16.30 Uhr und 20.20 Uhr in die Wohnräume und durchwühlten das Schlafzimmer. Nach ersten Erkenntnissen kam glücklicherweise nichts abhanden. Hinweise auf den oder die Täter ergaben sich bisher nicht. Zeugenmeldungen nimmt hierzu das Polizeirevier Neuenbürg unter 07082 79120 entgegen.

