POL-DN: Einbruch in Wohnung und Gaststätte

Niederzier (ots)

Unbekannte drangen zwischen 21:00 Uhr am Dienstag und 01:55 Uhr am Mittwoch in ein Haus in der Oberzierer Straße in Huchem-Stammeln. Sowohl die Wohnräume als auch die Räumlichkeiten einer im Haus befindlichen Gaststätte waren betroffen.

Über den Hof und eine dortige Treppe gelangten der oder die Täter an eine Zugangstür im Obergeschoss. Nach Aufhebeln der Tür wurde im Inneren ein Schlafzimmer nach verwertbarem Diebesgut durchwühlt. Im weiteren Verlauf begaben sich der oder die Einbrecher ins Erdgeschoss in die Räumlichkeiten des Lokals. Dort wurden Automaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Weitere Angaben zu möglichem Diebesgut waren zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht möglich.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

