Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung! Wer kennt dieses blaue Damenfahrrad?

Celle (ots)

Ende Juli zerstörten unbekannte Täter Teile eines Holzpavillons auf dem Gelände der Hockey-Anlage des MTC Celle. Nicht nur eine Holzabdeckung des Grills, auch die Holztheke wurde durch Verbrennen zerstört. Weiterhin sind Waschbetonplatten an den Sportanlagen an der Nienburger Straße beschädigt worden. Schätzungsweise ist ein Schaden von etwa 2000,- EUR entstanden. Ein aufgefundenes Damen-Fahrrad "Hercules" mit hellblauem Kindersitz und Korb am Lenker konnte sichergestellt werden. Die Ermittlungsbeamten erhoffen sich, dass sich durch eine Zuordnung des Fahrrades neue Hinweise ergeben könnten. Hinweise bitte an 277215 / 277423

