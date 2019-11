Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall auf der Wilhelmhöhe - 48-Jährige wird dabei verletzt - #polsiwi

Freudenberg (ots)

Am gestrigen Mittwoch (20.11.2019), gegen 17:20 Uhr, befuhr eine 48-Jährige mit ihren Subaru die Siegener Straße in Richtung Peimbachbrücke. An der Kreuzung auf der Wilhelmshöhe beabsichtigte sie nach links Richtung Bottenberg abzubiegen. Ungebremst prallt die 48-Jährige dabei auf einen stehenden VW Tiguan, am Steuer ein 70-Jähriger. Der Tiguan wird durch den Zusammenstoß weiter nach vorne geschoben und stößt gegen einen vor der roten Ampel wartenden Renault, welchen eine 62-Jährige fuhr. Bei dem Unfall wird die 48-Jährige verletzt und mit dem Rettungsdienst in das Freudenberger Krankenhaus gebracht. Gesamtsachschaden circa 8500,- Euro.

