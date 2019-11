Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel (FOTO) - Unfallfahrzeuge erheblich beschädigt, zwei Personen leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am späten Sonntagabend, 03.11.2019, kam es gegen 22:15 Uhr an der Kreuzung Windallee / Bürgermeister-Heidenreich-Str. zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und in der Folge mit zwei leicht verletzten Pkw-Führern. Ein Polizeibeamter befuhr im Rahmen von Ermittlungen mit einem zivilen Funkstreifenwagen die Windallee in nördliche Richtung und beabsichtigte die B437 / Bürgermeister-Heidenreich-Straße zu überqueren, um seine Fahrt auf der Windallee fortzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt war die Lichtsignalanlage abgeschaltet und zeigte für den Polizeibeamten gelbes Blinklicht. Beim Überqueren übersah dieser einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw VW-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, durch den beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden und abgeschleppt werden mussten (FOTO). Es entstand ein Sachschaden von 35.000 Euro. Der VW-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, der Polizeibeamte begab sich in ärztliche Behandlung, war jedoch weiterhin dienstfähig.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell