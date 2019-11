Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Fahrrad-Displays in Sande - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

sande. Bislang unbekannte Täter entwendeten am Freitagmittag, 01.11.2019, gegen 13.00 Uhr vor einem Verbrauchermarkt in der Hauptstraße den Tacho (Display) eines dort abgestellten E-Bikes. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Sande unter der Rufnummer 04422-684.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell