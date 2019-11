Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Sande - Beamte stellen beim unfallbeteiligten E-Bike eine Tuningbox fest - Polizei nahm nicht nur den Unfall auf, sondern leitete auch mehrere Ermittlungsverfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

sande. Am frühen Sonntagnachmittag, 03.11.2019, kam es gegen 14:55 Uhr in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 21-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW befuhr die Straße "Am Gut Sanderbusch" in Fahrtrichtung Hauptstraße. An der Einmündung zur Hauptstraße beabsichtigte der Heranwachsende nach links abzubiegen. Dabei übersah er den 36-jährigen Fahrer eines Pedelec, der mit seinem E-Bike den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg der Hauptstraße, aus Richtung Sande kommend in Fahrtrichtung Schortens, befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, durch den der Fahrer des Pedelec leicht verletzt wurde.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass am E-Bike eine Tuningbox angebracht war. Diese Box ermöglichte, anstatt der erlaubten 25 km/h, sogar 40 km/h mit dem E-Bike zu fahren. Außerdem konnte der 36-Jährige bei der Überprüfung keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und verstieß außerdem, aufgrund des getunten Zustandes seines E-Bikes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Die Beamten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

