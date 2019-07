Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Richtigstellung zur Pressemeldung: Roter Mercedes flüchtet nach Verkehrsunfall

Netphen (ots)

Am Dienstag, 23.07.2019 um 09:56 teilten wir mit ots-meldung folgenden Sachverhalt mit: Am Montagabend(22.07.2019) ist es in Netphen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Motorradfahrerin gekommen. Eine 22-jährige fuhr auf einem Motorrad auf der L719 zwischen Walpersdorf und Volkholz. In einer Kurve kam ihr ein roter Mercedes auf ihrer Fahrspur entgegen. Die 22-Jährige, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, musste dem Mercedes ausweichen und kam zu Fall. Durch den Sturz verletzte sie sich leicht. Der Mercedes entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Unfallflucht ein. Die 22-Jährige, die in einem Siegener Krankenhaus behandelt werden musste, erwartet ebenfalls ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Hierzu stellen wir richtig:

Ermittlungen des Verkehrskommissariats Kreuztal bei dem zuständigen Straßenverkehrsamt ergaben, dass die 22-jährige Kradfahrerin zur Unfallzeit im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren erwartet sie daher nicht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Christoph Irle

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell