Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall in Eichen - Rollerfahrer wird verletzt - #polsiwi

Kreuztal (OT Eichen9 (ots)

Am Mittwochabend (20.11.2019), gegen 17:10 Uhr, befuhr eine 70-Jährige mit ihrem VW Golf die Kirbergstraße. An der Einmündung "In der Bockelbach" wollte sie nach links abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 52-jährigen Rollerfahrer, der von der Straße "In der Bockelbach" nach rechts in die Kirbergstraße einbiegen wollte. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Rollerfahrer so schwer, dass er durch den Rettungsdienst in ein Siegener Krankenhaus gebracht werden musste. Da der Mann alkoholisiert den Roller gefahren hatte, wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 1100,- Euro.

