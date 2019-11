Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei zieht Raser aus dem Verkehr - #polsiwi

Burbach (ots)

In Burbach ist es am Freitagabend(15.11.2019) zu einem massiven Geschwindigkeitsverstoß durch zwei Pkw-Fahrer gekommen. Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 54 stellten Beamte der Polizeiwache Wilnsdorf einen 19-Jährigen am Steuer eines Seat und einen 25- jährigen VW-Fahrer fest, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und aggressiver Fahrweise in Richtung Kalteiche unterwegs waren. Das Messgerät der Beamten zeigte eine Geschwindigkeit von 152km/h statt der erlaubten 80km/h an. Das rasende Duo wurde durch die Beamten gestoppt und die Weiterfahrt untersagt. Die Führerscheine wurden beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen dem Verdacht eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

