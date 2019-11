Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ohne Führerschein im abgemeldeten Pkw unter Alkoholeinfluss unterwegs - #polsiwi

Siegen (OT Eiserfeld) (ots)

Am gestrigen Mittwoch (13.11.2019), gegen 16:00 Uhr, führten Beamte der Wache Weidenau eine größer angelegte Verkehrskontrolle auf der Eiserfelder Straße durch. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle näherte sich ein 45-Jähriger mit einem VW Passat. Als er merkte, dass auch er angehalten werden sollte, gab er unvermittelt Gas, fuhr an den Beamten vorbei in den Kreisverkehr der Eiserfelder Straße/Höllenwaldstraße, welchen er entgegen der Fahrrichtung benutzte. Die Beamten fuhren hinter dem Passat her und konnten das Fahrzeug und den 45-jährigen Fahrer im Bereich der Morgenröthe antreffen. Hier stellte sich auch schnell der Grund heraus, warum er ungern kontrolliert werden wollte: Der 45-Jährige war alkoholisiert, dafür ohne Fahrerlaubnis in einem abgemeldeten Fahrzeug unterwegs.

