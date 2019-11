Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ohne Führerschein im vermutlich geklauten Auto unterwegs - #polsiwi

Netpehen (ots)

Am Dienstag (12.11.2019), gegen 14:00 Uhr, hielten Beamte der Wache Kreuztal in Netphen einen Audi A3 an. Am Steuer ein 36-jähriger Mann aus Siegen. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass an dem Fahrzeug ein Kennzeichen angebracht war, welches eigentlich an eine Sattelzugmaschine gehörte. Zudem war das Kennzeichen entsiegelt. Das eigentliche amtliche Siegel war durch einen selbstgemachten Aufkleber ersetzt. Weiterhin führte der Fahrer im Wagen noch mehrere Kennzeichenschilder mit, die allesamt entwendet worden waren. Da der 36-Jährige, der keinen Führerschein besitzt, nicht nachweisen konnte, dass der Audi ihm gehörte, wurde der Wagen sichergestellt. Die Ermittlungen der Kripo Kreuztal dauern an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell