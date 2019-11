Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Brand in einer Dachgeschosswohnung: Bewohner schwerverletzt

Schwerte (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Mittwochmorgen (13.11.2019) gegen 3.45 Uhr eine Dachgeschosswohnung in der Straße Neuer Hellweg in Schwerte in Brand geraten. Der Bewohner rettete sich erst auf das Dach, dort wollte ihn die Feuerwehr über eine Leiter retten. Dann stieg der 49-Jährige aber plötzlich wieder über das Fenster in seine brennende Wohnung zurück und musste dort von der Feuerwehr gerettet werden. Der 49-Jährige erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt. Nach den Löscharbeiten durch die Feuerwehr hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell